Дети из Орска разгромили 70 памятников на кладбище во время сбора сладостей на могилах

Информация было опубликована в “ВКонтакте”, после чего пользователи сетей написали много негативных комментариев в адрес малышей, назвав их будущими вандалами. Они не понимали, что в это время могли делать родители, оставившие своих чад без присмотра. Некоторые лица предположили, что взрослые тоже устроили пикник и только наблюдали за их действиями.Сейчас они понесут ответственность за свое воспитание, а также горожане призвали наказать виновников события, не списывая их поступки на обычные шалости. Самые любопытные юзеры попытались выяснить, где были спрятаны конфеты, что детям пришлось ломать надгробья.