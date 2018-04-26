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Дети из Орска разгромили 70 памятников на кладбище во время сбора сладостей на могилах

Жители Орска были шокированы инцидентом, произошедшим на Первомайском кладбище. Двое детей в возрасте 9-10 лет разгромили 70 памятников во время сбора сладостей на могилах.

Информация было опубликована в “ВКонтакте”, после чего пользователи сетей написали много негативных комментариев в адрес малышей, назвав их будущими вандалами. Они не понимали, что в это время могли делать родители, оставившие своих чад без присмотра. Некоторые лица предположили, что взрослые тоже устроили пикник и только наблюдали за их действиями.

Дети из Орска разгромили 70 памятников на кладбище во время сбора сладостей на могилах


Сейчас они понесут ответственность за свое воспитание, а также горожане призвали наказать виновников события, не списывая их поступки на обычные шалости. Самые любопытные юзеры попытались выяснить, где были спрятаны конфеты, что детям пришлось ломать надгробья.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:45
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