Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей размером своей груди
В микроблогах известной экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана регулярно появляются новые снимки, которые, разумеется, привлекают внимание подписчиков.
Однако одно из таких фото буквально шокировало фолловеров. Все дело в том, что в кадре у Максима Виторгана запечатлена огромная, почти женская на вид грудь. К слову, хейтеры тут же заявили, что его бюст гораздо больше скромных прелестей жены.
Пользователи Сети посоветовали Ксении отправиться в отдел нижнего белья, дабы присмотреть для супруга бюстгальтер, так как Максим выглядит просто ужасно.
Однако одно из таких фото буквально шокировало фолловеров. Все дело в том, что в кадре у Максима Виторгана запечатлена огромная, почти женская на вид грудь. К слову, хейтеры тут же заявили, что его бюст гораздо больше скромных прелестей жены.
Пользователи Сети посоветовали Ксении отправиться в отдел нижнего белья, дабы присмотреть для супруга бюстгальтер, так как Максим выглядит просто ужасно.