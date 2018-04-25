Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей размером своей груди

Однако одно из таких фото буквально шокировало фолловеров. Все дело в том, что в кадре у Максима Виторгана запечатлена огромная, почти женская на вид грудь. К слову, хейтеры тут же заявили, что его бюст гораздо больше скромных прелестей жены.Пользователи Сети посоветовали Ксении отправиться в отдел нижнего белья, дабы присмотреть для супруга бюстгальтер, так как Максим выглядит просто ужасно.