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Ученые: Сверхмассивные черные дыры странствуют по Млечному пути

Американские ученые выяснили, что сверхмассивные черные дыры странствуют по Млечному пути, что также относится к галактикам. Они образовываются после их столкновения со звездными системами.

Специалисты решили опубликовать статью в научных журналах, подробно описав все космические процессы, связанные с данной темой. Сначала они думали, что в центре этого места находится один огромный объект, но не предполагали, что там может собраться несколько аналогов.

Ученые: Сверхмассивные черные дыры странствуют по Млечному пути


Опыты с использованием компьютерного моделирования показали, как проходит эволюция в галактиках. Все структуры, напоминающие Млечный путь, имеют восемь черных дыр, ставшими результатом столкновений объектов с другими системами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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