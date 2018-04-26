Ученые: Сверхмассивные черные дыры странствуют по Млечному пути

Специалисты решили опубликовать статью в научных журналах, подробно описав все космические процессы, связанные с данной темой. Сначала они думали, что в центре этого места находится один огромный объект, но не предполагали, что там может собраться несколько аналогов.Опыты с использованием компьютерного моделирования показали, как проходит эволюция в галактиках. Все структуры, напоминающие Млечный путь, имеют восемь черных дыр, ставшими результатом столкновений объектов с другими системами.