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Синоптики предупредили московских жителей об опасной погоде

В Гидрометцентре РФ предупредили москвичей касательно желтого уровня погодной опасности двадцать шестого апреля.

Синоптики предупредили московских жителей об опасной погоде

На сайте ведомства отмечается, что двадцать шестого апреля местами порывы ветра в столице могут достигать от 12 до 17 м/с. Такие же погодные условия будут в Белгородской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Рязанской и Калужской областях.

Раньше сообщалось, что в регионах ЦФО (Центрального федерального округа), пострадавших от урагана двадцать первого апреля, эксперты группы «Россети» закончили аварийно-восстановительные работы.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:06
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