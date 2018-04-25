Синоптики предупредили московских жителей об опасной погоде

На сайте ведомства отмечается, что двадцать шестого апреля местами порывы ветра в столице могут достигать от 12 до 17 м/с. Такие же погодные условия будут в Белгородской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Рязанской и Калужской областях.Раньше сообщалось, что в регионах ЦФО (Центрального федерального округа), пострадавших от урагана двадцать первого апреля, эксперты группы «Россети» закончили аварийно-восстановительные работы.