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ESA имитирует аварии спутников для предотвращения столкновений с космическим мусором

Риск столкновения космического мусора на орбите Земли неуклонно растет со всевозрастающим количеством спутников в космосе. Большинство этих спутников постоянно отслеживаются такими агентствами, как NASA, а иногда и FCC и этого пока достаточно. Но ESA решило выяснить, чего ожидать при столкновении спутника с космическим мусором.

ESA имитирует аварии спутников для предотвращения столкновений с космическим мусором


Европейское космическое агентство (ESA) намерено выяснить с помощью нового проекта, предназначенного для имитации аварийных спутников, что случиться во время столкновения спутника с мусором на орбите Земли. Многие спутниковые аварии будут протестированы на виртуальной орбите.

По словам начальника отдела космического мусора ESA Холдера Крага, только один из четырех аварий произошел предсказуемым образом, когда два неудачных спутника полностью разрушились и образовали облака мусора после того, как протаранили друг друга. Другие были более сложными, и одна из причин непредсказуемости подобной аварии является тем, что никто никогда не пытался смоделировать подобное..

Проводятся два разных типа цифровых симуляций: в первую очередь основное внимание уделяется тому, как конкретные типы металла будут деформироваться и изгибаться во время орбитального крушения, с очень подробными повторениями запрограммированных материалов. Второй рассматривает более крупные спутники и как различные, связанные части будут взаимодействовать во время передачи энергии, возникающей во время столкновения. ESA надеется, что когда оба типа моделирования объединить, у них будет лучшее представление о том, как бороться с последствиями в ходе реального столкновения.

Опять же, столкновения космического мусора со спутниками не слишком вероятны, но постоянно все больше спутников запускается. И как только SpaceX создаст свою огромную сеть продвинутых интернет-сателлитов, орбита Земли будет перенаселена спутниками, что резко повысит уровень угрозы столкновения.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 14:11
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