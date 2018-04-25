В МКБ снизили процентные ставки по потребительскому кредиту

Взять кредит на различные цели теперь можно без поручительства и залога по ставке 11% в сумме от 750 тыс. руб. и до трех миллионов отечественной валютой. Закрыть кредит можно по прошествии шести месяцев и до 15 лет. Повышение ставки по кредиту произойдет в том случае, если сумма займа составит от 50 тыс. руб. до 750 тыс. руб.Данным предложением клиент может воспользоваться и для рефинансирования кредита, чтобы понизить ставку, а также ежемесячный платеж.Акция будет действительна до 31 мая нынешнего года.