В МКБ снизили процентные ставки по потребительскому кредиту
В МКБ снизили процентные ставки по потребительскому займу по действующей акции «Корпоративный кредит», а также «Зарплатный клиент». Клиент МКБ теперь сможет оформить займ в нужном размере наличными по ставке от 11% годовых.
Взять кредит на различные цели теперь можно без поручительства и залога по ставке 11% в сумме от 750 тыс. руб. и до трех миллионов отечественной валютой. Закрыть кредит можно по прошествии шести месяцев и до 15 лет. Повышение ставки по кредиту произойдет в том случае, если сумма займа составит от 50 тыс. руб. до 750 тыс. руб.
Данным предложением клиент может воспользоваться и для рефинансирования кредита, чтобы понизить ставку, а также ежемесячный платеж. Акция будет действительна до 31 мая нынешнего года.