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В МКБ снизили процентные ставки по потребительскому кредиту

В МКБ снизили процентные ставки по потребительскому займу по действующей акции «Корпоративный кредит», а также «Зарплатный клиент». Клиент МКБ теперь сможет оформить займ в нужном размере наличными по ставке от 11% годовых.
В МКБ снизили процентные ставки по потребительскому кредиту

Взять кредит на различные цели теперь можно без поручительства и залога по ставке 11% в сумме от 750 тыс. руб. и до трех миллионов отечественной валютой. Закрыть кредит можно по прошествии шести месяцев и до 15 лет. Повышение ставки по кредиту произойдет в том случае, если сумма займа составит от 50 тыс. руб. до 750 тыс. руб.

Данным предложением клиент может воспользоваться и для рефинансирования кредита, чтобы понизить ставку, а также ежемесячный платеж.
Акция будет действительна до 31 мая нынешнего года.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:00
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