Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием Юрия Яковлева

Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что с 25 по 27 апреля в десяти столичных кинотеатрах будут демонстрироваться фильмы с участием известного отечественного актера Юрия Яковлева. Вход будет свободный, но предварительно надо зарегистрироваться на сайте.Юрий Яковлев является актером театра и кино, а также народным артистом СССР. Послужной список артиста насчитывает свыше 100 ролей в кино и театре. Среди наиболее популярных его работ — роль Ипполита из фильма «Иронии судьбы, или с легким паром!», Ивана Грозного «Иван Васильевич меняет профессию», и другие. Яковлев после продолжительной болезни умер в 2013 году в 85 лет.