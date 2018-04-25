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Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием Юрия Яковлева

В столице кинотеатры сети «Москино» покажут ленты с участием Юрия Яковлева, являющегося народным артистом СССР. Памятную ретроспективу приурочат к девяностолетию со дня рождения знаменитого актера. Фильмы будут показывать с 25 апреля по 27 апреля. В десяти московских кинотеатрах запланировано 26 сеансов.

Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием Юрия Яковлева


Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что с 25 по 27 апреля в десяти столичных кинотеатрах будут демонстрироваться фильмы с участием известного отечественного актера Юрия Яковлева. Вход будет свободный, но предварительно надо зарегистрироваться на сайте.

Юрий Яковлев является актером театра и кино, а также народным артистом СССР. Послужной список артиста насчитывает свыше 100 ролей в кино и театре. Среди наиболее популярных его работ — роль Ипполита из фильма «Иронии судьбы, или с легким паром!», Ивана Грозного «Иван Васильевич меняет профессию», и другие. Яковлев после продолжительной болезни умер в 2013 году в 85 лет.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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