Минздрав в пресс-релизе указывает на возможные нарушения прав россиян на благоприятную среду своей жизнедеятельности без табачного окружающего дыма, если будут возвращены курилки. Решение, таким образом, может не соответствовать ст. 55 российской Конституции. Ведомство ссылается на международные исследования, которые свидетельствуют о значительном росте опасных микрочастиц непосредственно в помещениях, находящихся поблизости курительных комнат. Это указывает на негативное влияние дыма табака на людей, а также за пределами зон, специально отведенных для курильщиков.За прошедший год около 4 000 российских жителей привлекли к административной ответственности непосредственно за курение табака в неположенных местах. В данном случае сумма штрафов превысила 120 000 000 рублей.