АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции РФ

Минздрав выступил против возвращения в российские аэропорты курилок. В ведомстве данный шаг считают нарушением конституционных прав некурящих граждан.

Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции РФ


Минздрав в пресс-релизе указывает на возможные нарушения прав россиян на благоприятную среду своей жизнедеятельности без табачного окружающего дыма, если будут возвращены курилки. Решение, таким образом, может не соответствовать ст. 55 российской Конституции. Ведомство ссылается на международные исследования, которые свидетельствуют о значительном росте опасных микрочастиц непосредственно в помещениях, находящихся поблизости курительных комнат. Это указывает на негативное влияние дыма табака на людей, а также за пределами зон, специально отведенных для курильщиков.

За прошедший год около 4 000 российских жителей привлекли к административной ответственности непосредственно за курение табака в неположенных местах. В данном случае сумма штрафов превысила 120 000 000 рублей.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно
Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества
Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в
Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой
Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя
По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает
Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном
Эффект Матрешки: исследователи описывают
Кристина Асмус в трейлере нового шоу вырвала себе
Аркадий Дворкович: Деньги на ЧМ-2018 — это не
Минздрав назвал курилки в аэропортах
Госдума планирует ввести в России новый налог для
G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в
Саша Черно сильно похудела за время пребывания на
Учёные опубликовали список
Елена Проклова судится с бывшим мужем за коттедж
Ольга Рапунцель боится оставлять дочь с няней
Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и
Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится
Армен Джигарханян засекретил жилье от бывшей
Шарлиз Терон призналась, что не хочет быть
Занятия йогой помогут школьникам улучшить
Германия выделит 1 млрд евро на гуманитарную
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при
Просмотреть все новости