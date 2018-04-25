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Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили экспертом в шоу «Мужское /Женское»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Валерия Фрост после ухода с проекта решила продолжить свою карьеру на телевидении и стала частым гостем на различных ток-шоу.

Помимо этого Лера ведет бьюти-блог на одном из музыкальных каналов.

Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили экспертом в шоу «Мужское /Женское»

Однако настоящую популярность ей может принести участие в программе «Мужкое/Женское» на Первом канале, куда ее пригласили в качестве эксперта.

Снимок из студии девушка опубликовала в своем микроблоге в соцсети.

Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили экспертом в шоу «Мужское /Женское»

Валерия рассказала, что передача с ее участием была посвящена жилищному праву, и она помогала людям разобраться в их личных вопросах на эту тему.

Пользователи отметили строгий наряд Леры Фрост, которая в студию пришла в стильном брючном костюме и черной кружевной блузке. Примечательно, что Лере удалось создать впечатление компетентного эксперты, к мнению которого стоит прислушаться.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:13
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