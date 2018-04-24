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Ученые обнаружили тревожные процессы инбридинга у популяции южных косаток

Новый генетический анализ южных китов-убийц обнаружил, что у двух самцов косаток было больше половины телят, рожденных с 1990 года. У ученых есть образцы, знак инбридинга у небольшого населения косаток, которые часто посещают Салишское море Вашингтона и Пьюджет-Саунд.

Ученые обнаружили тревожные процессы инбридинга у популяции южных косаток


Согласно исследованию только 26 из 76 находящихся под угрозой исчезновения китов в популяции южного региона размножаются систематически. Ограниченное количество размножающихся китов снижает эффективный размер популяции, оставляя его менее устойчивым к изменениям и, возможно, подвергая риску выживание отдельных животных, сказал ведущий автор Майкл Форд, биолог по сохранению североамериканского научного центра рыболовства NOAA в Сиэтле.

Авторы исследования также включают ученых из Северного залива Океанического общества и Центра изучения китов, поднимающих новые вопросы о том, может ли инбридинг вносить свой вклад в борьбу популяции, так как показатели южной популяции косаток упали до самой низкой точки за последние 30 лет.

Многие дикие виды сохраняют разнообразие посредством смешивания, которое происходит, когда зрелые животные выходят из стаи самостоятельно, часто формируя новые семейные группы. Южные жители не следуют этой стратегии, и киты остаются со своими матерями и их семьями на протяжении всей своей жизни. Причина этого явления пока не ясна. Недостатком является то, что оно провоцирует популяцию с большим риском инбридинга.

Хотя косатки, как правило, процветают во всем мире, изолированная популяция южных жителей, питающихся лососем, не является таковой, так как стаи в этих регионах сталкиваются с тремя основными рисками: нехваткой лососевой добычи, движением судов и шумом, а также химическими загрязнителями. План действий включает меры по устранению всех трех рисков, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:51
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