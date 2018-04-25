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В Минтруде предлагают упростить правила ведения трудовых книжек

На сайте Минтруда появилась инициатива по поводу ведения трудовых книжек. Работники ведомства предлагают существенно упростить процедуру ведения трудовых книжек. Инициативу предполагается обсудить в широких кругах общественности.

В Минтруде предлагают упростить правила ведения трудовых книжек


Предложение по упрощению ведения трудовых книжек поступило с самого «верха»: этот проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтруда. Если данная инициатива получит общественную поддержку, то новый приказ отменит правила ведения трудовых книжек, утвержденные пятнадцать лет тому назад.
Что же революционного в столь консервативном делопроизводстве, как ведение трудовых книжек, предлагают сотрудники Минтруда? По новым правилам, работодатель не обязан знакомить работника с теми записями, что вносятся в трудовую книжку. Также отменяется обязанность пломбировать и заверять печатью приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки. Это же относится и к вкладышам в трудовую книгу.

Также напомним, что Минтруд уже начал пилотный проект по постепенному переходу на электронный вариант ведения части документации. Речь об электронном документообороте, который касается заключения трудовых договоров, оформление командировок и отпусков. А вот на электронные трудовые книжки россияне перейдут не ранее, чем в 2020 году.
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:00
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