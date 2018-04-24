АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

В Македонии обнаружены ископаемые останки предка мамонта возрастом 8 миллионов лет

Палеонтологи из Болгарии и Македонии выкопали ископаемые останки доисторического слона, который, как полагают, предшествует мамонтам, после того, как его кости были случайно обнаружены человеком, работающим на поле.

В Македонии обнаружены ископаемые останки предка мамонта возрастом 8 миллионов лет


Ученые из Музея естественных наук Македонии и Музея естественной истории Софии заявили во вторник, что в прошлую пятницу они начали раскопки скелета в Долни Дисан в центральной Македонии. Они подсчитали, что животное весит около 10 тонн, и ему было около 50 лет на момент гибели. Возраст останков составляет примерно 8 миллионов лет - эпоха Миоцена.

В Македонии обнаружены ископаемые останки предка мамонта возрастом 8 миллионов лет


Биляна Гаревская из Музея естественных наук в Скопье сказала, что ископаемое принадлежит одному из предков слона, который бродил по региону в то время, когда он был покрыт африканской саванной.

Раскопанные в Долни Дисан, недалеко от Неготино, в центральной Македонии, во вторник, 24 апреля 2018 года останки слона эпохи Миоцена подлежат тщательному исследованию, так как подобная находка редка, поэтому и очень ценна, заявляют исследователи.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп NASA Hubble зафиксировал начало
Samsung запатентовала AR-emoji - технологию для
Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской
Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT
Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением
Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз
Компания Infiniti создаст платформу для
Ученые обнаружили тревожные процессы инбридинга у
Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер
Древнеримские гладиаторы были толстыми
В Македонии обнаружены ископаемые останки предка
Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине
Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой
Бетон становится лучше на 146 процентов при
22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для
Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом
По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует
УФАС планирует проверить данные касательно
Новый внедорожник Ford Explorer представят на
Скарлетт Йоханссон кардинально сменила имидж
Евгения Феофилактова показала себя красивой и
Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого
Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon
Снимок Саши Черно для похудения шокировал
Смартфон OnePlus 6 оснащается стеклянным корпусом
Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым
Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной
В сеть выложили рендеры купеобразного кроссовера
В Сети заподозрили, что Андрей Штрих является
Просмотреть все новости