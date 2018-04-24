В Македонии обнаружены ископаемые останки предка мамонта возрастом 8 миллионов лет

Ученые из Музея естественных наук Македонии и Музея естественной истории Софии заявили во вторник, что в прошлую пятницу они начали раскопки скелета в Долни Дисан в центральной Македонии. Они подсчитали, что животное весит около 10 тонн, и ему было около 50 лет на момент гибели. Возраст останков составляет примерно 8 миллионов лет - эпоха Миоцена.Биляна Гаревская из Музея естественных наук в Скопье сказала, что ископаемое принадлежит одному из предков слона, который бродил по региону в то время, когда он был покрыт африканской саванной.Раскопанные в Долни Дисан, недалеко от Неготино, в центральной Македонии, во вторник, 24 апреля 2018 года останки слона эпохи Миоцена подлежат тщательному исследованию, так как подобная находка редка, поэтому и очень ценна, заявляют исследователи.