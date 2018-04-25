Москвичи утром 3 мая смогут увидеть мини-парад планет

Пресс-служба столичного планетария сообщает о предстоящем захватывающем зрелище: 3 мая на утреннем небосводе москвичи могут увидеть, так называемый, малый парад планет. Но для того чтобы стать свидетелем небесного «построения» жителям столицы придётся прервать свой сладкий утренний сон – над южным горизонтом планеты начнут выстраиваться в 3 часа утра. К Марсу, Сатурну и Юпитеру ближе к четырём часам «пристроятся»: Луна и две яркие звезды (Спика и Антарес) из созвездий Девы и Скорпиона.Первым «на мини-парад» выйдет Юпитер, а полностью весь «звёздный состав» над южным горизонтом соберётся перед самым восходом. Кстати, последний парад планет жители столицы наблюдали ещё в начале февраля 2018 года.