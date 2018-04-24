Древнеримские гладиаторы были толстыми

Как оказалось, древнеримские гладиаторы, участвовавшие в боях, были совсем не стройными, мускулистыми воинами, а обладателями избыточного веса.Для того, чтобы гладиатор набрал достаточную жировую массу, которая служила ему вспомогательной защитой от ран в боях, его рацион преимущественно состоял из ячменя и овощей. По сути гладиаторы были вегетарианцами.К такому заключению пришли археологи, изучившие останки римских гладиаторов на единственном известно кладбище воинов, расположенном в Турции вблизи руин древнего города Эфеса.