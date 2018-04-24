АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Древнеримские гладиаторы были толстыми

Оказывается, древнеримские гладиаторы были далеко не стройными и мускулистыми парнями, как традиционно их изображают в современных кинолентах, а довольно толстыми.

Древнеримские гладиаторы были толстыми


Как оказалось, древнеримские гладиаторы, участвовавшие в боях, были совсем не стройными, мускулистыми воинами, а обладателями избыточного веса.

Для того, чтобы гладиатор набрал достаточную жировую массу, которая служила ему вспомогательной защитой от ран в боях, его рацион преимущественно состоял из ячменя и овощей. По сути гладиаторы были вегетарианцами.

К такому заключению пришли археологи, изучившие останки римских гладиаторов на единственном известно кладбище воинов, расположенном в Турции вблизи руин древнего города Эфеса.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп NASA Hubble зафиксировал начало
Samsung запатентовала AR-emoji - технологию для
Археологи вскрыли погребальные камеры в суданской
Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT
Кит урбан развеял слухи о разводе исполнением
Дуэйн Джонсон стал папой в третий раз
Компания Infiniti создаст платформу для
Ученые обнаружили тревожные процессы инбридинга у
Kia привезёт в Россию новый бюджетный кроссовер
Древнеримские гладиаторы были толстыми
В Македонии обнаружены ископаемые останки предка
Новый кроссовер Haval F5 представят в Пекине
Ученые: В сверхмассивной черной дыре Млечного
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Дианой
Бетон становится лучше на 146 процентов при
22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась для
Супруг Ксении Бородиной облажался с ремонтом
По мнению пользователей Сети, Лена Миро завидует
УФАС планирует проверить данные касательно
Новый внедорожник Ford Explorer представят на
Скарлетт Йоханссон кардинально сменила имидж
Евгения Феофилактова показала себя красивой и
Хавьер Бардем вступился за Вуди Аллена, которого
Стали известны цены на новый седан Toyota Avalon
Снимок Саши Черно для похудения шокировал
Смартфон OnePlus 6 оснащается стеклянным корпусом
Хейтеры отметили, что Александр Гобозов с каждым
Канье Уэст запечатлел Ким Кардашьян обнаженной
В сеть выложили рендеры купеобразного кроссовера
В Сети заподозрили, что Андрей Штрих является
Просмотреть все новости