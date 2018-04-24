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Смартфон OnePlus 6 оснащается стеклянным корпусом

Большинство пользователей ждут выхода нового флагманского смартфона версии OnePlus 6. Он порадует поклонников компании передовыми техническими характеристиками и стеклянным корпусом, который станет особенностью премиального дизайна устройства.

Смартфон OnePlus 6 оснащается стеклянным корпусом

В интернете недавно появились живые фото флагмана OnePlus 6. При разработке этого флагмана специалисты испробовали примерно 70 разных видов специального стекла, перед тем, как определиться с материалом, непосредственно из которого сделали корпус премиального устройства. Цена модели составит около 700 долларов. Флагманская версия OnePlus 6 имеет изящный дизайн, двойную основную камеру, с разрешением на 16+20 мегапикселей.

Данное устройство оснастят передовым процессором типа Snapdragon 845, а также оперативной памятью на шесть либо восемь гигабайтов. Это будет зависеть от комплектации устройства. Диагональ дисплея, имеющего характерный вырез в верхней его части, составляет 6,28 дюйма.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
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