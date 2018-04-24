Учёные обнаружили в созвездии Центавра необычный таинственный объект

Учёные открыли необычный объект в созвездии Центавра в 2012 году благодаря использованию приборов SuperWASP. Ему было присвоено название 1SWASP J1407. Специалисты отмечают, что его нельзя отнести ни к планетам, ни к звёздам. Если судить по массе, то 1SWASP J1407 является коричневым карликом, на котором происходят реакции в ядрах бора, лития и др. элементах, однако ядра не сливаются в протоны.Учёные полагают, что на таинственном объекте закончились резервы ядер, из-за чего он остыл. По одной из версий, 1SWASP J1407 может оказаться вовсе не звездой, а газовым гигантом. Кроме того, сходство с планетами ему придают окружающие кольца, радиус наибольшего составляет 90 млн. км.