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Учёные обнаружили в созвездии Центавра необычный таинственный объект

Учёные сообщают об обнаружении в созвездии Центавра необычного объекта. 1SWASP J1407 не относится ни к звёздам, ни к планетам. Объект расположен в 434 световых годах от Земли.

Учёные обнаружили в созвездии Центавра необычный таинственный объект


Учёные открыли необычный объект в созвездии Центавра в 2012 году благодаря использованию приборов SuperWASP. Ему было присвоено название 1SWASP J1407. Специалисты отмечают, что его нельзя отнести ни к планетам, ни к звёздам. Если судить по массе, то 1SWASP J1407 является коричневым карликом, на котором происходят реакции в ядрах бора, лития и др. элементах, однако ядра не сливаются в протоны.

Учёные полагают, что на таинственном объекте закончились резервы ядер, из-за чего он остыл. По одной из версий, 1SWASP J1407 может оказаться вовсе не звездой, а газовым гигантом. Кроме того, сходство с планетами ему придают окружающие кольца, радиус наибольшего составляет 90 млн. км.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:00
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