Внучка Владимира Высоцкого растет его копией

«Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб «Гнездо глухаря». Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семёновича, самостоятельная и уже сочиняет песни!!! Дай Бог ей счастья!», - с восхищением подписал свой свежий снимок Николаев.

«На деда похожа Гены дают о себе знать. А самое главное ее деда любила вся страна..», «Как бы дедушке понравилась внучка...представляю!..», «Дедушки взгляд. Точно!!!», «Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается. Никита - достойный сын своего отца..», «Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку Ниночка пошла!», - пишут комментаторы под фото.

Несколько часов назад Игорь Николаев опубликовал в личном микроблоге новую фотографию, которая просто-таки взорвала Интернет. На фотокарточке известный музыкант позирует в компании сына Владимира Высоцкого – Никиты, а также его пятилетней дочери Ниночки.Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети не могли не обратить внимания на то, что малышка является просто копией своего знаменитого дедушки.Нужно сказать, что у Владимира Высоцкого восемь внуков. У младшего сына артиста – Никиты трое детей: Даниил, Семен и 5-летняя Ниночка. У старшего сына Владимира Семеновича пятеро детей: Владимир, Наталья, Никита, Мария и Михаил.