Внучка Владимира Высоцкого растет его копией
Маленькая Нина пошла в прославленного дедушку Владимира Высоцкого не только внешностью, но и талантом.
Несколько часов назад Игорь Николаев опубликовал в личном микроблоге новую фотографию, которая просто-таки взорвала Интернет. На фотокарточке известный музыкант позирует в компании сына Владимира Высоцкого – Никиты, а также его пятилетней дочери Ниночки.
Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети не могли не обратить внимания на то, что малышка является просто копией своего знаменитого дедушки.
Нужно сказать, что у Владимира Высоцкого восемь внуков. У младшего сына артиста – Никиты трое детей: Даниил, Семен и 5-летняя Ниночка. У старшего сына Владимира Семеновича пятеро детей: Владимир, Наталья, Никита, Мария и Михаил.
Несколько часов назад Игорь Николаев опубликовал в личном микроблоге новую фотографию, которая просто-таки взорвала Интернет. На фотокарточке известный музыкант позирует в компании сына Владимира Высоцкого – Никиты, а также его пятилетней дочери Ниночки.
«Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб «Гнездо глухаря». Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семёновича, самостоятельная и уже сочиняет песни!!! Дай Бог ей счастья!», - с восхищением подписал свой свежий снимок Николаев.
Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети не могли не обратить внимания на то, что малышка является просто копией своего знаменитого дедушки.
«На деда похожа Гены дают о себе знать. А самое главное ее деда любила вся страна..», «Как бы дедушке понравилась внучка...представляю!..», «Дедушки взгляд. Точно!!!», «Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается. Никита - достойный сын своего отца..», «Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку Ниночка пошла!», - пишут комментаторы под фото.
Нужно сказать, что у Владимира Высоцкого восемь внуков. У младшего сына артиста – Никиты трое детей: Даниил, Семен и 5-летняя Ниночка. У старшего сына Владимира Семеновича пятеро детей: Владимир, Наталья, Никита, Мария и Михаил.