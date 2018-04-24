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Лолиту на китайской границе приняли за мужчину

Китайский пограничник несколько растерялся, усомнившись в половой принадлежности российской эстрадной исполнительницы Лолиты Милявской, сравнивая ее реальную внешность с фотографией в паспорте.

Лолиту на китайской границе приняли за мужчину


Об этом случае певица поделилась на своей странице в Instagram, повествуя о том, как китайские пограничники не узнали в ней женщину.

Как пишет Лолита, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте, где ее задержали где-то на 15 минут. Проводивший досмотр офицер после довольно долгого изучения паспорта Милявской, попросил позвать переводчика. Прибывший поинтересовался у певицы, кем она является – мужчиной или женщиной.

На что Лолита с присущей ей бесцеремонностью буквально ответила так: «Ну, мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Переводчик сказанную Милявской фразу не смог связать в логическую конструкцию, посему пограничникам перевод проблему не упростил. Однако, через пару-тройку минут Лолите вернули ее паспорт и пропустили дальше.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 08:45
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