Стала известна дата запуска спутника Sentinel-3В на ракете «Рокот»

Отмечается, что спутник должен достичь солнечно-синхронной орбиты. Там он займется мониторингом океанов, морей, ледового покрова и прибрежных зон. Данный аппарат относится к европейской программе Copernicus, которая учреждена для исследования окружающей среды планеты Земля.Следить за нормальным ходом операции будут специалисты Космических войск ВКС Министерства обороны Российской Федерации.Контракт на запуск этого спутника был выдан представителями Европейского космического агентства. Исполнителем стала компания Eurockot, которая создана силами ArianeGroup и Центра имени Хруничева.