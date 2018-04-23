Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка даже во время простуды

В своей новой публикации молодая мамочка пожаловалась на температуру, боль в горле и ушах, а также насморк. Ермолаева призналась, что не может подняться с постели уже четвёртый день.Нелли также пожаловалась на свое положение кормящей мамы, которое исключает приём любых лечащих препаратов. Однако девушка поделилась способами, как побороть болезнь. Чтобы избавиться от повышенной температуры она постоянно прикладывает на голову марлевую повязку, парит ноги и делает разнообразные примочки.Бывшая участница телестройки поблагодарила родителей за помощь и заботу. О своём малыше Ермолаева рассказала, что он отлично себя чувствует, и она продолжает грудное кормление, так как это безопасно, и даже наоборот, позволит укрепить иммунитет ребенка.Фанаты звезды «Дома-2» выразили своё беспокойство об ее здоровье и пожелали девушке скорейшего выздоровления. А самые активные стали писать свои способы борьбы с простудой во время грудного кормления.