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Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка даже во время простуды

Поклонники известной экс-участницы «Дома-2» узнали о простуде своей любимицы. Сама Нелли Ермолаева рассказала, как побороть температуру и нужно ли кормить грудью ребёнка во время простуды.

Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка даже во время простуды

В своей новой публикации молодая мамочка пожаловалась на температуру, боль в горле и ушах, а также насморк. Ермолаева призналась, что не может подняться с постели уже четвёртый день.

Нелли также пожаловалась на свое положение кормящей мамы, которое исключает приём любых лечащих препаратов. Однако девушка поделилась способами, как побороть болезнь. Чтобы избавиться от повышенной температуры она постоянно прикладывает на голову марлевую повязку, парит ноги и делает разнообразные примочки.

Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка даже во время простуды

Бывшая участница телестройки поблагодарила родителей за помощь и заботу. О своём малыше Ермолаева рассказала, что он отлично себя чувствует, и она продолжает грудное кормление, так как это безопасно, и даже наоборот, позволит укрепить иммунитет ребенка.

Фанаты звезды «Дома-2» выразили своё беспокойство об ее здоровье и пожелали девушке скорейшего выздоровления. А самые активные стали писать свои способы борьбы с простудой во время грудного кормления.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:19
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