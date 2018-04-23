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Недоброжелатели продолжают высмеивать интервью Ольги Бузовой и Басты

Знаменитую телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающую исполнительницу Ольгу Бузову продолжают поднимать на смех многочисленные злопыхатели.

Нужно сказать, что в последнее время знаменитость является главной героиней буквально каждого мероприятия, на котором она появляется, а количество общений с журналистами и вовсе давно превышает все возможные лимиты.

Недоброжелатели продолжают высмеивать интервью Ольги Бузовой и Басты

Ни для кого не является секретом, что на прошлой неделе коллега Бузовой пригласил певицу к себе в гости. Известнейший музыкант Василий Вакуленко, более узнаваемый под псевдонимом Баста, запустил собственный авторский проект, первой героиней которого стала именно Ольга.

Стоит подчеркнуть, что вопросов у артиста к теледиве было довольно много, один из которых касался популярного и многими любимого певца Егора Крида.

В Сети на сегодняшний день активно распространяется видеоролик, на котором Ольга Бузова говорит, что ей нравится Егор Крид за пять тысяч рублей в час.

Недоброжелатели продолжают высмеивать интервью Ольги Бузовой и Басты

Только вот многие невнимательные пользователи социальных сетей не заметили, что ролик на самом деле был смонтирован. Как удалось выяснить, некоторые недоброжелатели ТВ-звезды взяли ее интервью с Бастой и по кусочкам сложили подобное шуточное видео.

К слову, разговор о Егоре Криде у Василия Вакуленко и Ольги Бузовой на самом деле был, только вот за пять тысяч рублей в час восходящая певица говорила не о симпатии к музыканту, а о стоимости занятий по вокалу, которые знаменитость посещает практически каждый день.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:33
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