АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Минфин планирует увеличение внутренних займов до 200 млрд рублей

Константин Вышковский, директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина рассказал журналистам, что его ведомство планирует увеличить госзаимствования на 200 млрд руб. Экономисты считают, что эти планы вызваны значительным ухудшением внешней коньюктуры из-за санкций.

По словам Константина Вышковского, представителя Минфина, рост внутренних заимствований у населения с помощью выпуска государственных ценных бумаг вызван ростом дефицита бюджета на протяжении последних нескольких лет. Это более выгодно, чем привлечение внешних заимствований, что в условиях экономической изоляции России делать все труднее.

Минфин планирует увеличение внутренних займов до 200 млрд рублей


В результате этих действий, общий объем выкупа ценных госбумаг населением не превысит прошлогодний уровень - 1 трлн рублей. Далее чиновник заявил, что эти меры не связаны с санкционной темой:"Это наоборот, связано с макроэкономической тематикой". По данным его ведомства, внутренний долг в госбумагах достиг 7,246 трлн рублей, а внешний госдолг равен $50,5 млрд.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минфин планирует увеличение внутренних займов до
Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для
3D-принтер создал из бумаги электрический актуатор
Уральский ученый получил грант в 500 тыс. руб. за
Mitsubishi сделает из Lancer кроссовер
Lada Granta и Lada Kalina назвали самыми
«Умные» трусы послужат щитом для мужчин
В сеть выложили первые рендеры нового кроссовера
Юрий Мильнер рассказал, где в Солнечной системе
Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка
МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией
Котенок, отвечающий хозяйке, стал настоящей
Экс-участница «Дом-2» Дарья Лымарь
Китай отбирает космонавтов для национальной
Ольга Бузова рассказала, что останется в рэпе
Недоброжелатели продолжают высмеивать интервью
Исследование Луны невозможно без робототехники
Екатеринбуржцы распродают салоны красоты и другие
Всемирный банк: Денежные переводы в Европу
Экс-звезда "Дома-2" Кристина Дерябина рассказала,
Анастасия Лисова снова пришла в форму после
Уфологи: Земля может быть галактической тюрьмой
Разработчики добавят в Windows 10 возможность
«Газпром» построит гигантский газохимический
«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности
Сергей Лазарев демонстративно покинул выступление
Борьба с мусором: В Волгограде борются за
Поклонники не узнали помолодевшую Ларису Долину
Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень
В Северной Корее автобус упал с моста, погибли
Просмотреть все новости