Минфин планирует увеличение внутренних займов до 200 млрд рублей

По словам Константина Вышковского, представителя Минфина, рост внутренних заимствований у населения с помощью выпуска государственных ценных бумаг вызван ростом дефицита бюджета на протяжении последних нескольких лет. Это более выгодно, чем привлечение внешних заимствований, что в условиях экономической изоляции России делать все труднее.В результате этих действий, общий объем выкупа ценных госбумаг населением не превысит прошлогодний уровень - 1 трлн рублей. Далее чиновник заявил, что эти меры не связаны с санкционной темой:"Это наоборот, связано с макроэкономической тематикой". По данным его ведомства, внутренний долг в госбумагах достиг 7,246 трлн рублей, а внешний госдолг равен $50,5 млрд.