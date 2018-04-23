В сеть выложили первые рендеры нового кроссовера от Opel

Рендеры обнародованы в Instagram на официальном аккаунте Ascariss Design. Независимые дизайнеры представили автомобиль, в дизайне которого сочетаются отличительные черты Opel и Buick Enspire. В целом кроссовер имеет агрессивный дизайн, в котором присутствуют элементы концептуальной модели Opel Monza.В настоящее время известно, что новый кроссовер будут производить в Рюссельсхайме на заводе компании. Предполагается, что автомобиль будет построен на архитектуре EMP2, принадлежащей PSA Group, на которой создавались Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и 5008.Если это действительно так, то новый кроссовер от Opel будет комплектоваться 4-цилиндровым турбированным агрегатом ёмкостью 1,6 литра мощностью 270 лошадиных сил.