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В сеть выложили первые рендеры нового кроссовера от Opel

Компания Opel планирует в ближайшем будущем выпустить флагманский кроссовер. Накануне в сети опубликовали рендеры, на которых независимые дизайнеры представили, как бы мог выглядеть новый кроссовер от Opel.

В сеть выложили первые рендеры нового кроссовера от Opel


Рендеры обнародованы в Instagram на официальном аккаунте Ascariss Design. Независимые дизайнеры представили автомобиль, в дизайне которого сочетаются отличительные черты Opel и Buick Enspire. В целом кроссовер имеет агрессивный дизайн, в котором присутствуют элементы концептуальной модели Opel Monza.

В настоящее время известно, что новый кроссовер будут производить в Рюссельсхайме на заводе компании. Предполагается, что автомобиль будет построен на архитектуре EMP2, принадлежащей PSA Group, на которой создавались Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и 5008.

Если это действительно так, то новый кроссовер от Opel будет комплектоваться 4-цилиндровым турбированным агрегатом ёмкостью 1,6 литра мощностью 270 лошадиных сил.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:45
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