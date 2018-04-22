Поклонники раскритиковали шпагат похудевшей Анастасии Волочковой

Недавно Волочкова вернулась с отдыха в Таиланде. Многие фанаты отметили, что звезда заметно похудела, что, несомненно, пошло ей на пользу. Правда, этот факт не смог избавить балерину от критики, которая посыпалась после публикации нового снимка.Анастасия выложила фотографию очередного своего шпагата, сидя на тренажере. Подписчики не оценили данное фото, в который раз отметив, что это слишком пошло выставлять подобные снимки напоказ, тем более для балерины. По мнению поклонников, все и так знают о том, что у Волочковой отличная растяжка, так зачем лишний раз обращать внимание публики на этот факт.Хейтеры язвительно заметили, что, по всей видимости, кроме шпагата Анастасия больше ничего не умеет делать. А так как удивить простой растяжкой сложно, звезде приходится фотографировать голой или в одежде не предназначенной для таких движений.