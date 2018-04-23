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В скором времени на рынок выйдет новый смартфон Samsung Galaxy S8 mini

Чтобы как-то повысить спрос на свою продукцию, компания Samsung приняла решение выпустить более упрощенную версию прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy S8 mini. Таким образом, в течение последующих 60 дней устройство должно оказаться на прилавках магазинов.

В скором времени на рынок выйдет новый смартфон Samsung Galaxy S8 mini


На сайте TENAA было указано, что в скором времени в продажу выйдет смартфон с названием Samsung SM-G8750 и кодовым именем Dream-Lite. Стоит отметить, что в прошлом году девайсы Galaxy S8 и Galaxy S8+ получили такие кодовые названия как Dream и Dream2.

Отмечается, что Samsung Galaxy S8 mini жители России приобрести не смогут. Скорее всего, что целевой аудиторией станут граждане Южной Кореи и Китая. Тем не менее, надежда еще есть, поэтому вполне возможно, что упрощенный флагман появится на рынке Европы и России.

Официально подтверждено, что Samsung Galaxy S8 mini получил 8-ядерный чип Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Также в смартфоне окажется операционная система Android 8.0 Oreo и разъем стандарта USB Type-C. Программную платформу дополнят настройкой Samsung Experience UI 9.0 с функцией Project Treble.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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