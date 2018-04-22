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Журналисты попытались прорваться штурмом на фильм «Ню» в Москве

Кинокритики и журналисты в Москве прорывались штурмом на показ киноленты «Ню». Они в стороны отталкивали организаторов международного Московского кинофестиваля, которые преградили проход.

Журналисты попытались прорваться штурмом на фильм «Ню» в Москве


Скандал, а также давку запечатлел корреспондент издания «Лента». Количество желающих посетить кинофестиваль в данном случае превысило прогнозируемое количество. Для сдерживания зрителей, охранники начали использовать грубую силу, при этом подогревая толпу нецензурной бранью. Представителями СМИ было выдвинуто требование вызвать администратора, а также открыть второй зал. В ответ последовали угрозы касательно лишения аккредитации. На показ в результате попало около 30 человек.

Народ готов был разместиться на лестницах, в проходах, однако устроители мероприятия не стали кого-либо слушать. Они пригласили дополнительную охрану. За данным конфликтом чуть не последовала массовая драка. Зрителям пообещали показ повторить в другой день.
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Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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