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Седан Ravon R4 возглавил ТОП-3 автомобилей для новичков

Эксперты составили ТОП-3 автомобилей идеально подходящих для новичков. Возглавил данный рейтинг седан Ravon R4.

Седан Ravon R4 возглавил ТОП-3 автомобилей для новичков


Для молодых водителей эксперты рекомендуют выбирать недорогие автомобили, так как из-за неопытности на первых парах высока вероятность повредить машину. Также удачным выбором является наличие автоматической трансмиссии, благодаря которой можно не отвлекаться на переключение селектора. В током случае как нельзя лучше подойдёт седан Ravon R4, который с автоматической трансмиссией стоит 599 000 рублей. В качестве силовой установки данного автомобиля выступает бензиновый мотор ёмкостью 1,5 литра.

На второе место рейтинга эксперты поставили российский внедорожник LADA 4X4. Эта модель отлично подойдёт начинающим автолюбителям, которые не боятся механической коробки передач. Трёхдверная версия внедорожника стоит 413 910 рублей, однако стоит учитывать внушительный расход топлива, на 100 километров пути в городском цикле для автомобиля понадобится 12,1 литра горючего.

Третье место эксперты отдали седану KIA Cerato, который подойдёт для новичков, предпочитающих относительно быструю езду. Под капотом автомобиля установлен двигатель MPI объёмом 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил. Такая модификация обойдётся от 1 099 900 рублей, однако седан KIA Cerato с агрегатом производительностью 130 «лошадей», стоимость которого составит 974 000 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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