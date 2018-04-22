Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с Анджелиной Джоли

Наталья Рудова с наступлением настоящей весны и сама расцвела. Это уже давно отмечают многочисленные подписчики её микроблога. На днях пользователи и вовсе заметили некоторое сходство актрисы с известной голливудской знаменитостью Анджелиной Джоли, о чём тут же поспешили сообщить в комментариях к свежему посту.Наталья Рудова продемонстрировала снимок, на котором радуется тёплым солнечным лучам. Фолловеры не оставили без внимания не только пухлые губы актрисы, расплывающиеся в нежной улыбке, но и подметили, что она совершенно точно назвала себя «девушкой, которая мечтает», ведь именно так и выглядит на фото. Поразительное сходство нового снимка Рудовой с Анжделиной Джоли отметили большинство комментаторов из 90 тысяч, оценивших её публикацию.