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Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с Анджелиной Джоли

Актрису Наталью Рудову на новом ослепительном снимке в Instagram фанаты сравнили с Анджелиной Джоли в молодости. Знаменитость опубликовала кадр, на котором радуется тёплым солнечным лучам, называя себя «девушкой, которая мечтает».

Наталью Рудову на ослепительном снимке сравнили с Анджелиной Джоли

Наталья Рудова с наступлением настоящей весны и сама расцвела. Это уже давно отмечают многочисленные подписчики её микроблога. На днях пользователи и вовсе заметили некоторое сходство актрисы с известной голливудской знаменитостью Анджелиной Джоли, о чём тут же поспешили сообщить в комментариях к свежему посту.

Наталья Рудова продемонстрировала снимок, на котором радуется тёплым солнечным лучам. Фолловеры не оставили без внимания не только пухлые губы актрисы, расплывающиеся в нежной улыбке, но и подметили, что она совершенно точно назвала себя «девушкой, которая мечтает», ведь именно так и выглядит на фото. Поразительное сходство нового снимка Рудовой с Анжделиной Джоли отметили большинство комментаторов из 90 тысяч, оценивших её публикацию.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:10
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