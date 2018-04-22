Катя Жужа ради лайков пошла на обман подписчиков

После того как весь Интернет узнал о ссоре между Жужей и Бородиной, у первой стремительно начали падать рейтинги в социальных сетях. Пользователи массово стали отписывать от ее страницы.Но Катя, по всей видимости, решила распугать и ту небольшую часть поклонников, которые все еще подписаны на нее. Девушка ради лайков решилась на обман, воспользовавшись запрещенным приемом.Она опубликовала размытую фотографию, но при этом подписала, что фото можно сделать четче, если нажать на него два раза. Социальная сеть Instagram устроена так, что двойной клик автоматически ставит лайк на публикацию, но не делает более четкой.Подписчики были разочарованы таким обманом со стороны Жужи. Многие сообщили, что таким образом стыдно зарабатывать лайки, поэтому они решили отписаться от страницы экс-ведущей.