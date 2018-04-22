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Катя Жужа ради лайков пошла на обман подписчиков

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Катя Жужа на днях разозлила своих подписчиков, которых решила обмануть ради лайков.

После того как весь Интернет узнал о ссоре между Жужей и Бородиной, у первой стремительно начали падать рейтинги в социальных сетях. Пользователи массово стали отписывать от ее страницы.

Катя Жужа ради лайков пошла на обман подписчиков

Но Катя, по всей видимости, решила распугать и ту небольшую часть поклонников, которые все еще подписаны на нее. Девушка ради лайков решилась на обман, воспользовавшись запрещенным приемом.

Она опубликовала размытую фотографию, но при этом подписала, что фото можно сделать четче, если нажать на него два раза. Социальная сеть Instagram устроена так, что двойной клик автоматически ставит лайк на публикацию, но не делает более четкой.

Подписчики были разочарованы таким обманом со стороны Жужи. Многие сообщили, что таким образом стыдно зарабатывать лайки, поэтому они решили отписаться от страницы экс-ведущей.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:46
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