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Власти США призвали Украину повысить цены на газ

Представитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила о том, что между и.о. госсекретаря Джоном Салливаном и министром иностранных дел Павлом Климкиным произошел разговор. Сообщается, что в рамках беседы обсуждалась возможность поднятия цен на газ, а также создание антикоррупционного суда.

Власти США призвали Украину повысить цены на газ


По словам Науэрт, во время встречи Салливан призвал украинскую сторону еще больше усилиться для проведения реформ, которые требует Международный валютный фонд. Здесь подразумевалось создание независимого антикоррупционного суда. Также обсуждался вариант с увеличением стоимости тарифов на газ, которые были бы равными по отношению к импорту.

Известно, что встреча чиновников произошла в Торонто, где проводятся встречи министров стран G7.
Напоследок Салливан напомнил Климкину о том, что США полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.
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dzen / Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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