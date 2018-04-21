Поклонники Виктории Лопыревой заподозрили ее в пластике из-за изменившегося лица
Каждое новое фото модели в Instagram сразу подвергается внимательному просмотру со стороны поклонников. Сейчас они заподозрили Викторию Лопыреву в пластике из-за изменившегося лица.
Они заметили, что знаменитость увлеклась услугами хирургов, потому что в сюжете ее губы были перекошены, да и общие пропорции лица не соответствовали друг другу. Виктория Лопырева решила скрыть глаза солнцезащитными очками, но подверглась критике со стороны фанатов.
Они попросили модель прекратить делать инъекции ботокса и не портить свою естественную красоту. Пользователи сетей не понимают, зачем ей нужно прибегать к таким процедурам, которые только причиняют вред и делают звезду хуже.