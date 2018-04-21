Наталья Штурм распродает через Instagram брендовые вещи

Не так давно певица Наталья Штурм рассказала представителям прессы о грандиозной распродаже своих брендовых вещей посредством социальной сети. Артистка распрощается со многими вещами, вплоть до нижнего белья. Покупателей оказалось хоть отбавляй, потому как свои вещи звезда эстрады продает гораздо дешевле, чем магазины. Клиентами, желающими приобрести модную вещицу, стали как девушки, так и парни, а также семейные пары. Оказывается, такое решение артистка приняла в связи с тем, что в ее гардеробе уже нет места новым нарядам, поэтому приходится его освобождать.Наталья Штурм призналась, что в ходе распродажи подвергалась нападкам фетишистов. Так, один клиент пожелал приобрести у нее все «колготки с дырками», другой покупатель прислал ей свои фотоснимки в колготках. Сейчас певица уже различает адекватных покупателей от извращенцев.