Ляйсан Утяшева рассказала, почему рожала в США

Российская спортсменка Ляйсан Утяшева признается, что рожала раньше за границей лишь потому, что хотелось почувствовать себя человеком, просто пройтись с Павлом по улицам, поцеловаться, а вокруг тебя никто не узнает и не следует за тобой по пятам. Лишь из-за этого она уехала в США в ожидании появления на свет ребенка. Утяшева также отметила, что в медицине США есть свои нюансы: педиатр рекомендует определенный препарат, ставит печать и получает свой процент.Стоит напомнить, что звездная пара зарегистрировала брак в 2012 году, а через шесть месяцев у них родился сын Роберт. Спустя два года у мальчика появилась сестра София. Заботливые родители при приучают к спорту детей с ранних лет и уже отмечают их первые успехи в этом деле.