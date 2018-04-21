Ляйсан Утяшева рассказала, почему рожала в США
Отечественные звезды часто уезжают за границу рожать. Среди таковых Светлана Лобода, Кети Топурия, Анна Седокова и Ляйсан Утяшева. Гимнастка выбрала для рождения ребенка США, штат Флорида. Супруга резидента Comedy Club Павла Воли признается, что они приняли подобное решение, потому что просто хотели почувствовать себя «обычными людьми», простой семейной парой, готовящейся к появлению на свет малыша.
Российская спортсменка Ляйсан Утяшева признается, что рожала раньше за границей лишь потому, что хотелось почувствовать себя человеком, просто пройтись с Павлом по улицам, поцеловаться, а вокруг тебя никто не узнает и не следует за тобой по пятам. Лишь из-за этого она уехала в США в ожидании появления на свет ребенка. Утяшева также отметила, что в медицине США есть свои нюансы: педиатр рекомендует определенный препарат, ставит печать и получает свой процент.
Стоит напомнить, что звездная пара зарегистрировала брак в 2012 году, а через шесть месяцев у них родился сын Роберт. Спустя два года у мальчика появилась сестра София. Заботливые родители при приучают к спорту детей с ранних лет и уже отмечают их первые успехи в этом деле.
Российская спортсменка Ляйсан Утяшева признается, что рожала раньше за границей лишь потому, что хотелось почувствовать себя человеком, просто пройтись с Павлом по улицам, поцеловаться, а вокруг тебя никто не узнает и не следует за тобой по пятам. Лишь из-за этого она уехала в США в ожидании появления на свет ребенка. Утяшева также отметила, что в медицине США есть свои нюансы: педиатр рекомендует определенный препарат, ставит печать и получает свой процент.
Стоит напомнить, что звездная пара зарегистрировала брак в 2012 году, а через шесть месяцев у них родился сын Роберт. Спустя два года у мальчика появилась сестра София. Заботливые родители при приучают к спорту детей с ранних лет и уже отмечают их первые успехи в этом деле.