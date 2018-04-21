Новый смартфон LG V40 появился в Сети под именем Storm

Эван Бласс, который является одним из самых популярных блогеров и автором многих правдивых сообщений о будущих мобильных устройствах, сообщил о том, что LG дала кодовое название своему новому смартфону V40. Таким образом, девайс теперь называется Storm.Пока что никаких данных об этом новом устройстве нет, но некоторые эксперты рынка потихоньку начинают давать свои прогнозы по этому поводу. Отмечается, что LG V40 вероятно оснастят 6,1-дюймовым дисплеем и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти должен составить 6 или 8 ГбОжидать презентацию новинки стоит не ранее середины лета текущего года.