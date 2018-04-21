Новый смартфон LG V40 появился в Сети под именем Storm
В скором времени южнокорейская корпорация LG представит новый флагманский смартфон G7 ThinQ и случится это 2 мая. Тем не менее, в Сети начала появляться информация о новой модели компании - LG V40.
Эван Бласс, который является одним из самых популярных блогеров и автором многих правдивых сообщений о будущих мобильных устройствах, сообщил о том, что LG дала кодовое название своему новому смартфону V40. Таким образом, девайс теперь называется Storm.
Пока что никаких данных об этом новом устройстве нет, но некоторые эксперты рынка потихоньку начинают давать свои прогнозы по этому поводу. Отмечается, что LG V40 вероятно оснастят 6,1-дюймовым дисплеем и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти должен составить 6 или 8 Гб
Ожидать презентацию новинки стоит не ранее середины лета текущего года.
Эван Бласс, который является одним из самых популярных блогеров и автором многих правдивых сообщений о будущих мобильных устройствах, сообщил о том, что LG дала кодовое название своему новому смартфону V40. Таким образом, девайс теперь называется Storm.
Пока что никаких данных об этом новом устройстве нет, но некоторые эксперты рынка потихоньку начинают давать свои прогнозы по этому поводу. Отмечается, что LG V40 вероятно оснастят 6,1-дюймовым дисплеем и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти должен составить 6 или 8 Гб
Ожидать презентацию новинки стоит не ранее середины лета текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40