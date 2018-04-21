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Надежда Дорофеева празднует 28-й день рождения

Надежда Дорофеева, являющаяся участницей популярной музыкальной группы «Время и Стекло», двадцать первого апреля празднует день рождения. Фанаты артистки поздравляют её с двадцативосьмилетием.

Надежда Дорофеева празднует 28-й день рождения

Надежда в своём микроблоге Instagram обнародовала ролик, в котором немного поведала касательно сюрприза, какой ей устроили друзья. Певица поблагодарила за поздравления телеведущих Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова. Неизвестно, какой сюрприз ей сделали друзья, так как в коротком видео видно несколько букетов цветов, а также бутылку шампанского. Фанаты не остались в стороне и также поздравили знаменитость.

В комментариях поклонники пожелали артистке дальнейших творческих успехов, счастья, здоровья, а также всегда оставаться «на стиле», о чём поётся в одной из песен Надежды. Фолловеры восхищаются талантами певицы, отмечая её позитивный подход к композициям и трудолюбие. Ролик за 12 часов собрал более 452 тысячи лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:53
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