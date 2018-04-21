Звезда «Физрука» Полина Гренц похвасталась в Сети плоским животом и стройными ногами

Полина Гренц стала узнаваемой актрисой после своего участия в первой части полюбившегося многим сериала «Физрук». Тогда девушка выглядела довольно полной и никто представить даже не мог, что ей всё же удастся заполучить такие формы, как сейчас. Усиленно работать над усовершенствованием своего тела актриса начала сразу по завершении съёмок. Тогда, с её слов, основной тактикой были не только тренировки, но и очень жёсткая диета.В Instagram-профиле звезды «Физрука» на днях появилась новая фотография. Под ней Полина Гренц сообщила, что пришла в зал после 1,5-недельного перерыва и это действительно тяжело. Подписчики же в комментариях отметили не только плоский живот, но и стройные ноги сидящей на гимнастическом ковре актрисы. Фолловеры восхищаются силой воли своего кумира и не сомневаются, что короткий перерыв в тренировках не скажется на её внешнем виде.