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Звезда «Физрука» Полина Гренц похвасталась в Сети плоским животом и стройными ногами

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц похвасталась поклонникам в Сети плоским животом и стройными ногами. Актриса, сыгравшая Сашу Мамаеву, выложила в Instagram снимок из спортзала, за что уже получила почти 50 тысяч положительных отметок.

Звезда «Физрука» Полина Гренц похвасталась в Сети плоским животом и стройными ногами

Полина Гренц стала узнаваемой актрисой после своего участия в первой части полюбившегося многим сериала «Физрук». Тогда девушка выглядела довольно полной и никто представить даже не мог, что ей всё же удастся заполучить такие формы, как сейчас. Усиленно работать над усовершенствованием своего тела актриса начала сразу по завершении съёмок. Тогда, с её слов, основной тактикой были не только тренировки, но и очень жёсткая диета.

В Instagram-профиле звезды «Физрука» на днях появилась новая фотография. Под ней Полина Гренц сообщила, что пришла в зал после 1,5-недельного перерыва и это действительно тяжело. Подписчики же в комментариях отметили не только плоский живот, но и стройные ноги сидящей на гимнастическом ковре актрисы. Фолловеры восхищаются силой воли своего кумира и не сомневаются, что короткий перерыв в тренировках не скажется на её внешнем виде.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:35
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