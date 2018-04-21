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В России начались продажи смартфона Huawei Y9 2018

На рынке России появился смартфон Huawei Y9. Новинка оснащена двумя сдвоенными модулями и продается по цене 15 990 рублей.

В России начались продажи смартфона Huawei Y9 2018


Безрамочный Huawei Y9 2018 года получил 5,93-дюймовый дисплей, который располагает разрешением стандарта Full HD+. Также особый интерес вызывают две двойные камеры. Фронтальный модуль предлагает датчики с разрешением 8 и 2 Мп. Основная камера оснащена сенсорами на 13 и 2 Мп. Можно настроить разблокировку смартфона путем сканирования отпечатков пальцев или лица.

Внутри присутствует процессор HiSilicon Kirin 659. Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, а на встроенном накопителя имеется 32 Гб свободного пространства. Также пользователь сможет установить карту памяти до 256 Гб. Помимо этого стоит выделить операционную систему Android 8.0 Oreo с настройкой EMUI 8.0, модули LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS+ГЛОНАСС. Все это снабжается энергией от батареи с емкостью 4000 мАч.

На рынке телефон предлагают в синем, золотистом и черном исполнении.
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:13
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