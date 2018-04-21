В России начались продажи смартфона Huawei Y9 2018

Безрамочный Huawei Y9 2018 года получил 5,93-дюймовый дисплей, который располагает разрешением стандарта Full HD+. Также особый интерес вызывают две двойные камеры. Фронтальный модуль предлагает датчики с разрешением 8 и 2 Мп. Основная камера оснащена сенсорами на 13 и 2 Мп. Можно настроить разблокировку смартфона путем сканирования отпечатков пальцев или лица.Внутри присутствует процессор HiSilicon Kirin 659. Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, а на встроенном накопителя имеется 32 Гб свободного пространства. Также пользователь сможет установить карту памяти до 256 Гб. Помимо этого стоит выделить операционную систему Android 8.0 Oreo с настройкой EMUI 8.0, модули LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS+ГЛОНАСС. Все это снабжается энергией от батареи с емкостью 4000 мАч.На рынке телефон предлагают в синем, золотистом и черном исполнении.