Ученые: «Брексит» связан с когнитивной негибкостью правых
Психологи определили, что когнитивные особенности мышления консерваторов и националистов привели к желанию большинства жителей Великобритании покинуть ЕС. Результаты исследования представлены на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Группа британских аналитиков Кембриджского университета исследовала методику решения задач приверженцами различных политических убеждений, доказав, что сторонники консервативных и националистических взглядов обладают ментальной негибкостью, что мешает им пойти на компромисс.
Данная группа волонтеров в ходе эксперимента продемонстрировала отсутствие адаптивного мышления, что отражается на повседневной жизни человека и его политическом выборе. В итоге сторонники выхода Великобритании из состава ЕС победили на выборах, показав нежелание нововведений и глубокой интеграции с ЕС.