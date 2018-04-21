Ученые: «Брексит» связан с когнитивной негибкостью правых

Группа британских аналитиков Кембриджского университета исследовала методику решения задач приверженцами различных политических убеждений, доказав, что сторонники консервативных и националистических взглядов обладают ментальной негибкостью, что мешает им пойти на компромисс.Данная группа волонтеров в ходе эксперимента продемонстрировала отсутствие адаптивного мышления, что отражается на повседневной жизни человека и его политическом выборе. В итоге сторонники выхода Великобритании из состава ЕС победили на выборах, показав нежелание нововведений и глубокой интеграции с ЕС.