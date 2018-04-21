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Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о свадьбе

На днях Михаил Шуфутинский отпраздновал 70-летний юбилей. И на вопросы о возможной свадьбе жизнерадостно утверждает, что еще слишком молод.

Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о свадьбе


Популярный исполнитель шансона 3 года назад похоронил жену, в браке с которой прожил долгих 40 лет. Супруги воспитали двоих сыновей: старший женился и осел в Москве, а младший пока без семьи живет в Филадельфии.

Певец сейчас имеет официальный статус одинокого человека. Однако по слухам артист собирается жениться. В избранницы ему записали бывшую участницу его шоу-балета «Атаман» Светлану Уразову. Танцовщица на протяжении 15 лет делила с ним одну сцену и, по некоторым данным, была давно влюблена в артиста.

Также говорят, что именно Светлане удалось вывести звезду из депрессии, вызванной потерей супруги: узнав о смерти Маргариты, Светлана отправилась в США и он не отверг ее поддержку, чем вызвал удивление знающих его людей. По слухам, с тех пор пара практически не расстается.

А вот о новой свадьбе звезда шансона и не думает. По его признанию, вопрос о браке в планах не стоит, зато гастроли расписаны далеко наперед. А для свадьбы, как шутит певец, он «слишком молод».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 14:00
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