Михаил Шуфутинский отметил юбилей и высказался о свадьбе

Популярный исполнитель шансона 3 года назад похоронил жену, в браке с которой прожил долгих 40 лет. Супруги воспитали двоих сыновей: старший женился и осел в Москве, а младший пока без семьи живет в Филадельфии.Певец сейчас имеет официальный статус одинокого человека. Однако по слухам артист собирается жениться. В избранницы ему записали бывшую участницу его шоу-балета «Атаман» Светлану Уразову. Танцовщица на протяжении 15 лет делила с ним одну сцену и, по некоторым данным, была давно влюблена в артиста.Также говорят, что именно Светлане удалось вывести звезду из депрессии, вызванной потерей супруги: узнав о смерти Маргариты, Светлана отправилась в США и он не отверг ее поддержку, чем вызвал удивление знающих его людей. По слухам, с тех пор пара практически не расстается.А вот о новой свадьбе звезда шансона и не думает. По его признанию, вопрос о браке в планах не стоит, зато гастроли расписаны далеко наперед. А для свадьбы, как шутит певец, он «слишком молод».