Николай Должанский заявил, что готов воспитывать ребенка Ольги Рапунцель

Многие поклонники знаменитой телестройки еще помнят сейшельскую свадьбу Николая Должанского и Ольги Рапунцель.Сам Коля до сих пор абсолютно убежден, что их брак на самом деле действителен, даже по законам России. А потому в свете последних событий он заявил, что претендует не только на длинноволосую участницу «Дома-2», но и на ее новорожденного ребенка.В своем микроблоге Инстаграм Должанский поделился с поклонниками радостью и даже попросил поздравить его с рождением дочери. Николай отметил, что на 47-году жизни он наконец-таки стал отцом маленькой Анастасии Рапунцель. Особо он подчеркнул, что теперь их семья с Олей наконец-то стала полноценной.Эпатажный экс-участник не стал скрывать, что биологическим отцом ребенка он не является. Однако, в связи с тем, что их брак до сих пор не был расторгнут, всех детей, которых родила Рапунцель, он автоматически считает своими.