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Николай Должанский заявил, что готов воспитывать ребенка Ольги Рапунцель

Один из экс-участников телепроекта «Дом-2» решил создать конкуренцию Дмитрию Дмитренко. Николай Должанский заявил, что признает свое отцовство над дочерью Ольги Рапунцель.

Николай Должанский заявил, что готов воспитывать ребенка Ольги Рапунцель

Многие поклонники знаменитой телестройки еще помнят сейшельскую свадьбу Николая Должанского и Ольги Рапунцель.

Сам Коля до сих пор абсолютно убежден, что их брак на самом деле действителен, даже по законам России. А потому в свете последних событий он заявил, что претендует не только на длинноволосую участницу «Дома-2», но и на ее новорожденного ребенка.

В своем микроблоге Инстаграм Должанский поделился с поклонниками радостью и даже попросил поздравить его с рождением дочери. Николай отметил, что на 47-году жизни он наконец-таки стал отцом маленькой Анастасии Рапунцель. Особо он подчеркнул, что теперь их семья с Олей наконец-то стала полноценной.

Эпатажный экс-участник не стал скрывать, что биологическим отцом ребенка он не является. Однако, в связи с тем, что их брак до сих пор не был расторгнут, всех детей, которых родила Рапунцель, он автоматически считает своими.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:14
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