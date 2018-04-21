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Курс валют на 21.04.2018

Центробанк сообщил о более быстром приближении инфляции к прогнозным 4%

Достижение четырех процентного уровня инфляции может произойти уже в середине года, считают специалисты Центробанка. Ранее сообщалось, что такой показатель будет достигнут только к концу года.

Внешние факторы могут повлиять на курс рубля, а также помогут в адаптации российских товаропроизводителей к изменению условий. финансовый регулятор, Потому, не исключается возможность быстрого приближения инфляции к прогнозным 4% в текущем году. Все эти данные содержатся в отчете "Динамика потребительских цен".

Центробанк сообщил о более быстром приближении инфляции к прогнозным 4%


Одновременно экономисты считают, что повышение инфляции произойдет в годовом и в мвыражении с исключением сезонности. Так, по сведениям Росстата, удешевление нацвалюты по итогам марта 2018 года не превысило 0,32%, а в годовом выражении рост потребительских цен остался на уровне 2,4%. Рост цен на продовольствие достиг пол процента; непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги населению возросли в цене на 0,1%.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 03:00
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