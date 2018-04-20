АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

Алсу не отрицает возможности рождения у неё четвёртого ребёнка

Известная певица Алсу не отрицает возможности того, что в будущем родит четвёртого ребёнка. Несмотря на это, а также появившиеся в Сети слухи об «интересном» положении звезды, сейчас она не беременна.

Алсу не отрицает возможности рождения у неё четвёртого ребёнка

Алсу, по мнению фанатов, в последнее время всё реже появляется на разного рода светских мероприятиях, а также редко делится с подписчиками новыми фотографиями. Именно это и стало причиной распространения по сети слухов, что певица снова беременна и ждёт уже четвёртого ребёнка.

Узнав о гуляющей в интернете информации, сама Алсу поспешила объяснится с поклонниками, напомнив, что у неё уже есть трое детей, за которыми постоянно нужен уход. Для знаменитости важно быть не только преуспевающей певицей, но и хорошей мамой для своих наследников. Поэтому, отмечает Алсу, иногда у неё не хватает времени на развлечения и общение с фанатами.

Несмотря на отрицание беременности сейчас, исполнительница допускает возможность того, что в будущем родит четвёртого ребёнка, хоть пока в планах этого и нет.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нюшу беспокоит чистота на городских улицах
Филипп Киркоров привез своих наследников в
Канье Уэст объявил о выходе нового альбома
Мэрия Новосибирска с помощью нового закона будет
Эллина Камирен создает фирму по продаже
Эмилия Кларк предложила поклонникам посетить
Виктория Дайнеко удивила подписчиков глубоким
Восстание машин: ИИ впервые «убил» полковника ВВС
В КНР пешеходы после нарушения ППД будут облиты
Звезда «Интернов» с рождением первенца обрёл
NASA впервые запустит два крошечных спутника
Группу АВВА планируют воссоединить при помощи
Марина Африкантова до сих пор таит обиду на
Власти Нью-Йорка перенесут статую «Атакующий бык»
Астрономы зафиксировали таинственный сигнал из
Сатурн помог создать большие луны Юпитера,
Постройневшая Бритни Спирс взорвала Instagram
Затерявшийся во времени самолет из 1954 года с
Алсу не отрицает возможности рождения у неё
В чилийской пустыне запечатлели лунное гало
Эмили Ратаковски убедила фанатов в отсутствии
Ученые рассказали про способности мух распускать
Экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина
В КНР ретривер расплакался перед камерой после
В Мехико над аэропортом были замечены два НЛО
Семеро львов не справились с дикобразом
Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала свой старый
У побережья Дании обнаружили секретную «подлодку
Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни
Анфиса Чехова получила много позитивных
Просмотреть все новости