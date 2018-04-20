Алсу не отрицает возможности рождения у неё четвёртого ребёнка

Алсу, по мнению фанатов, в последнее время всё реже появляется на разного рода светских мероприятиях, а также редко делится с подписчиками новыми фотографиями. Именно это и стало причиной распространения по сети слухов, что певица снова беременна и ждёт уже четвёртого ребёнка.Узнав о гуляющей в интернете информации, сама Алсу поспешила объяснится с поклонниками, напомнив, что у неё уже есть трое детей, за которыми постоянно нужен уход. Для знаменитости важно быть не только преуспевающей певицей, но и хорошей мамой для своих наследников. Поэтому, отмечает Алсу, иногда у неё не хватает времени на развлечения и общение с фанатами.Несмотря на отрицание беременности сейчас, исполнительница допускает возможность того, что в будущем родит четвёртого ребёнка, хоть пока в планах этого и нет.