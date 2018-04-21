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Компания Mitsubishi презентовала внедорожник Pajero Sport Rockford

Компания Mitsubishi представила свой новый внедорожник Pajero Sport Rockford. Презентация автомобиля состоялась на международном автосалоне, проходящем в настоящее время в Малайзии.

Компания Mitsubishi презентовала внедорожник Pajero Sport Rockford


Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford отличается хромированными корпусами зеркал, декоративными накладками на бамперах, легкосплавными колёсными дисками диаметром 18 дюймов и чёрным колером кузова под названием Diamond Black. Также стоит отметить, что в салоне автомобиля установлена аудиосистема премиум-класса.

В плане технических характеристик новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford копирует своих предшественников. В частности, под капотом автомобиля установлен силовой агрегат объёмом 2,4 литра производительностью 181 лошадиная сила. На пару с агрегатом будет работать автоматическая коробка передач на 5 ступеней.

Как стало известно внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford будет выпущен общим тиражом в количестве 1 000 экземпляров. О стоимости автомобиля пока не сообщается.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
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