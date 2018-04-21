Специалисты Sony и США начинают разработку робота-кулинара

Весь цикл работ над проектом, намечен с использованием мощностей лабораторий двух стран. Параллельной будет только производственная сторона, финансовая составляющая лежит полностью на представителях Японии. Так же, все экспериментальные запуски робота-повара планируются на территории страны восходящего солнца. Как полагают разработчики, в их творение будут заложены возможности самостоятельного выполнения операций, как по подготовке продуктов, так и приготовления полноценных блюд.Возможности робота не ограничены, в перспективе планируется расширение возможностей, с помощью добавления новых функций. Намечено обучение машины работе с мелкими и хрупкими предметами, которые в огромном количестве присутствуют на кухне. У создателей машины есть определенная уверенность, что новинка будет востребована для сферы общественного питания, а так же в направлении строительства и медицины. Информации про официальную презентацию и базовые возможности чудо повара пока нет.