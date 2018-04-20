В Тольятти завершилось кругосветное путешествие легендарной «копейки»
В Тольятти прибыли чехи на легендарной «копейке», которая совершила кругосветное путешествие. Путешественники из Чехии приобрели советский автомобиль ВАЗ-2101 за 15 тысяч крон и смело отправились в кругосветное путешествие, надеясь на то, что любую поломку машины можно будет устранить в полевых условиях.
В пути у путешественников не было больших проблем с машиной, но иногда случались незначительные поломки. Несмотря ни на что «копейка» благополучно добралась до финиша, проехав по территории 24 стран.
Большая часть маршрута пролегала по территории России и конечно же путешественники заехали в город Тольятти на родину Жигулей. Ровно через год «копейка-путешественница» прибыла домой, теперь навсегда, так как путешественники Петр Явурек и Филипп Вогел передали жигули в музей завода «АвтоВАЗ».
В свою очередь «АвтоВАЗ» не остался в долгу, выдав чешским путешественникам сертификат на новый автомобиль «Лада Веста». Интересно, рискнут ли чехи отправиться в кругосветное путешествие на «Весте».
В пути у путешественников не было больших проблем с машиной, но иногда случались незначительные поломки. Несмотря ни на что «копейка» благополучно добралась до финиша, проехав по территории 24 стран.
Большая часть маршрута пролегала по территории России и конечно же путешественники заехали в город Тольятти на родину Жигулей. Ровно через год «копейка-путешественница» прибыла домой, теперь навсегда, так как путешественники Петр Явурек и Филипп Вогел передали жигули в музей завода «АвтоВАЗ».
В свою очередь «АвтоВАЗ» не остался в долгу, выдав чешским путешественникам сертификат на новый автомобиль «Лада Веста». Интересно, рискнут ли чехи отправиться в кругосветное путешествие на «Весте».
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Добавил: Алина Сегодня, 20:15