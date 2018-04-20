В Тольятти завершилось кругосветное путешествие легендарной «копейки»

В пути у путешественников не было больших проблем с машиной, но иногда случались незначительные поломки. Несмотря ни на что «копейка» благополучно добралась до финиша, проехав по территории 24 стран.Большая часть маршрута пролегала по территории России и конечно же путешественники заехали в город Тольятти на родину Жигулей. Ровно через год «копейка-путешественница» прибыла домой, теперь навсегда, так как путешественники Петр Явурек и Филипп Вогел передали жигули в музей завода «АвтоВАЗ».В свою очередь «АвтоВАЗ» не остался в долгу, выдав чешским путешественникам сертификат на новый автомобиль «Лада Веста». Интересно, рискнут ли чехи отправиться в кругосветное путешествие на «Весте».