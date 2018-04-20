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Кроссовер BMW X3 M получит пакет Competition

«Заряженная» версия кроссовера BMW X3 M, дебют которого ожидается до конца текущего года, получит пакет доработок Competition Package. В данный пакет входят увеличение производительности двигателя, полноприводная система и настройки управляющей электроники.

Кроссовер BMW X3 M получит пакет Competition


Под капотом базовой версии кроссовера BMW X3 M установлен 3,0-литровый силовой агрегат с двумя турбинами производительностью 456 лошадиных сил. Автомобиль с опциональным пакетом Competition Package получит тот же двигатель, но ч увеличенной мощностью до 482 лошадиных сил.

«Заряженная» версия кроссовера BMW X3 M будет отличаться более агрессивным обвесом, заниженной подвеской, спортивными тормозными механизмами и выхлопной системой со сдвоенными патрубками. В модельной линейке Х3 «заряженная» версия станет самой мощной моделью, до сих пор это место занимала модификация M40i.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:50
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