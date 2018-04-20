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В сеть выложили рендеры полноразмерного внедорожника от LADA XXL

В сеть выложили рендеры внедорожника LADA XXL, в случае если машина пойдёт в серию то она может стать флагманом. Автором рендеров является российский дизайнер Александр Шторм.

В сеть выложили рендеры полноразмерного внедорожника от LADA XXL


По мнению экспертов, новый полноразмерный внедорожник LADA XXL на рынке составит конкуренцию на рынке таким моделям, как KIA Sorento, Volkswagen Touareg, Hyundai Grand Santa Fe и Mercedes-Benz G-Class. Также возможный внедорожник может стать конкурентом для УАЗ «Патриот».

На опубликованных рендерах видно, что внедорожник LADA XXL выполнен в стиле Х-дизайна и напоминает универсал LADA Vesta SW Cross. В модельном ряду производителя автомобиль LADA XXL мог бы встать в одну линейку с LADA Vesta SW Cross. Однако российские производители данный проект воплощать в жизнь пока не собираются.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:15
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