В сеть выложили рендеры полноразмерного внедорожника от LADA XXL

По мнению экспертов, новый полноразмерный внедорожник LADA XXL на рынке составит конкуренцию на рынке таким моделям, как KIA Sorento, Volkswagen Touareg, Hyundai Grand Santa Fe и Mercedes-Benz G-Class. Также возможный внедорожник может стать конкурентом для УАЗ «Патриот».На опубликованных рендерах видно, что внедорожник LADA XXL выполнен в стиле Х-дизайна и напоминает универсал LADA Vesta SW Cross. В модельном ряду производителя автомобиль LADA XXL мог бы встать в одну линейку с LADA Vesta SW Cross. Однако российские производители данный проект воплощать в жизнь пока не собираются.