Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни

Наследники Джорджа Клуни появились на свет десять месяцев назад. Актер и его супруга не спешат показывать детей широкой общественности, лишь иногда рассказывают о том, как растут их дети Александр и Элла. Однако журналистам удалось сфотографировать дочь звездных родителей.Пронырливые репортеры запечатлели Эллу в автокресле, которое на руках несла счастливая родительница. Александра Амалия решила не брать и о его о том, есть ли у СМИ его снимки пока неизвестно.Американский актер Джордж Клуни получил известность благодаря исполнению роли в телесериале «Скорая помощь» и триллере «От заката до рассвета». На счету артиста десятки кинокартин, он также работал в Голливуде режиссером.