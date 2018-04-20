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Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни

Представителям прессы удалось запечатлеть дочь известного американского актера Джорджа Клуни и его супруги Амалии. Как и большинство звезд, эта пара также не посчитала необходимым показывать новорожденного малыша.

Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни


Наследники Джорджа Клуни появились на свет десять месяцев назад. Актер и его супруга не спешат показывать детей широкой общественности, лишь иногда рассказывают о том, как растут их дети Александр и Элла. Однако журналистам удалось сфотографировать дочь звездных родителей.

Журналисты запечатлели дочь Джорджа Клуни


Пронырливые репортеры запечатлели Эллу в автокресле, которое на руках несла счастливая родительница. Александра Амалия решила не брать и о его о том, есть ли у СМИ его снимки пока неизвестно.

Американский актер Джордж Клуни получил известность благодаря исполнению роли в телесериале «Скорая помощь» и триллере «От заката до рассвета». На счету артиста десятки кинокартин, он также работал в Голливуде режиссером.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:34
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