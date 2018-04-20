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В чилийской пустыне запечатлели лунное гало

Работники Обсерватории Ла Силла, которая расположена в пустыне Атакама в Чили, изучали небесные светила на прошлой неделе. В какой-то из моментов увидели нечто захватывающее: лунное гало сформировалось перед самой яркой звездой в небе Сириусом и созвездием Ориона.

В чилийской пустыне запечатлели лунное гало


Так же, как и солнечные, лунные гало относят к семейству ледяных ореолов, являющихся оптическим феноменом, который образуется в результате преломления солнечных лучей в гексагональных кристаллах льда, находящихся высоко в воздушном пространстве, преимущественно в перистых облаках. Также они известны как 22-градусное гало, поскольку кольцо света формирует 22 градуса от Солнца.

Перистые облака сформированы из мельчайших кристаллов льда. Когда солнечный или лунный свет попадает в эти кристаллы под соответствующим углом, свет преломляется и отражается. Такое взаимодействие между гексагональными ледяными кристаллами и светом образует кольцо Луны.

Несмотря на то, что формирование лунных и солнечных гало происходит одинаково, существует весомая разница. Лунный свет недостаточно яркий, поэтому лунные гало зачастую бесцветны, что не скажешь об их радужных солнечных «сородичах». Но при идеально настроенной камере, иногда можно наблюдать цвет в лунных ореолах – синий снаружи, красный внутри. Именно такое гало зафиксировал фотограф Юрий Белецкий.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:20
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