Управление гортань во время пения является достижением эволюции человека – Ученые

Способность к пению имеется у небольшой части населения планеты, а высшие приматы, являющиеся человеческими собратьями, вообще не умеют производить такие звуки. Самой древней формой управления ими стал свист, который намного легче освоить, чем вокал.С его помощью можно воспроизводить отдельные ноты, о чем красноречиво говорил проведенный эксперимент. Часть участников точно передали мелодию с такой помощью, но спеть ее смогли только отдельные лица.