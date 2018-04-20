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Управление гортань во время пения является достижением эволюции человека – Ученые

Ученые выяснили, что умение петь является достижением эволюции человека. Потому лица, не обладающие такими талантами, унаследовали эту особенность от предков, не умеющих управлять гортанью.

Способность к пению имеется у небольшой части населения планеты, а высшие приматы, являющиеся человеческими собратьями, вообще не умеют производить такие звуки. Самой древней формой управления ими стал свист, который намного легче освоить, чем вокал.

Управление гортань во время пения является достижением эволюции человека – Ученые


С его помощью можно воспроизводить отдельные ноты, о чем красноречиво говорил проведенный эксперимент. Часть участников точно передали мелодию с такой помощью, но спеть ее смогли только отдельные лица.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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