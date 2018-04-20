Управление гортань во время пения является достижением эволюции человека – Ученые
Ученые выяснили, что умение петь является достижением эволюции человека. Потому лица, не обладающие такими талантами, унаследовали эту особенность от предков, не умеющих управлять гортанью.
Способность к пению имеется у небольшой части населения планеты, а высшие приматы, являющиеся человеческими собратьями, вообще не умеют производить такие звуки. Самой древней формой управления ими стал свист, который намного легче освоить, чем вокал.
С его помощью можно воспроизводить отдельные ноты, о чем красноречиво говорил проведенный эксперимент. Часть участников точно передали мелодию с такой помощью, но спеть ее смогли только отдельные лица.